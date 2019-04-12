الحديدة.. الحوثي يقصف مقر فريق الشرعية بلجنة التنسيق الأممية

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مجددا، مساء الجمعة، مقر فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق الأممية بمدينة الحديدة غرب البلاد، بصاروخ كاتيوشا.

وأوضح مصدر عسكري، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بصاروخ كاتيوشا مقر فريق الحكومة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة شرق مدينة الحديدة، مساء الجمعة.

وأشار إلى أن الصاروخ أطلق من منطقة الجاح. مؤكداً، عدم وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت صالة اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة بالقصف أكثر من مرة، وألحقت دماراً في الصالة.

وجاء القصف الصاروخي في ذروة تصعيد حوثي على مختلف محاور وخطوط التماس والمواجهة داخل مدينة الحديدة وفي مديريات حيس والتحيتا والدريهمي وفي الجاح، بالتزامن مع توقيفها لخدمة الإنترنت المحتكرة لها عن المدينة.

وكان الجيش اليمني، أوضح، أن عدد خروقات الميليشيات الانقلابية التي تم رصدها في جبهة الحديدة بلغت (2517) خرقاً منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر من العام الماضي حتى يوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل 119 مدنيا من المواطنين وجرح 685 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.