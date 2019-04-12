فيديو.. حريق هائل في قصف حوثي على مركز تجاري بالحديدة

عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، قصفها المدفعي على مركز تجاري، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن القصف الحوثي بقذائف الهاون طال مركز "سيتي ماكس" في شارع صنعاء، ما تسبب بحريق هائل.

وأكدت أن القصف أصاب خزان وقود تابعا للمركز الملاصق لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، مما تسبب في اندلاع حريق هائل التهم أجزاء من مرافق المركز.

وسبق للميليشيات الحوثية أن قصفت نفس المركز عدة مرات، مما أسفر عن حرائق ودمار كبير في مرافقه.

وتواصل ميليشيات الحوثي عرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي، مواقع الجيش اليمني، والأحياء السكنية في بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.