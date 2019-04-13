إب.. قتلى مدنيون بقصف حوثي وقطع الاتصالات والإنترنت

قُتل مدنيان جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على قرية تابعة لمديرية النادرة شرق محافظة إب، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن شابين من قرية وادي الردي بمخلاف العود (التابعة إدارياً لمديرية النادرة) قُتلا إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من مواقع تمركزهم في جبل ستر وحدّة ومرتفعات نوبة اللهبي المطلة على مناطق العود.

وفي ذات السياق، قالت المصادر إن الميليشيا استحدثت مواقع جديدة في مرتفعات نوبة اللهبي، واستقدمت تعزيزات عسكرية جديدة.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي المتمركزة في موقع السور، أحد مرتفعات نوبة اللهبي، نصبت مدافع وُجّهت باتجاه مناطق العود، وذلك بعد أيام من استحداث مواقع في جبل بصم الذي تشن منه قصفاً على التجمعات السكانية، مما تسبب في نزوح العشرات من المدنيين.

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في سياق آخر، وبحسب مصادر محلية، قطعت ميليشيا الحوثي خدمتي الاتصالات والإنترنت عن قرى منطقة العود، شرقي محافظة إب.

وأفادت المصادر أن خدمتي الاتصالات والإنترنت انقطعت، مساء الجمعة، بشكل كلي عن عدد من قرى المنطقة التي تدور فيها معارك بين الجيش اليمني المسنود من رجال القبائل، والانقلابيين الحوثيين منذ أسابيع.

ومنذ اجتياحهم العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 يسيطر الحوثيون على مؤسسة "يمن نت" المزود الحصري لخدمة الإنترنت في اليمن، ومؤسسة "يمن موبايل" المالك الحصري لخدمة 3G لاتصالات الإنترنت.