تظاهرة حاشدة لدعم البرلمان وللمطالبة بفك الحصار عن تعز

شهدت مدينة تعز اليمنية اليوم السبت مظاهرة ضمت الآلاف من أنصار "حزب المؤتمر الشعبي العام" لدعم انعقاد مجلس النواب اليمني للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي في 2014، كما طالبت المتظاهرين باستكمال تحرير محافظة تعز وبدعم الجيش اليمني.

موضوع يهمك قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، خلال جلسة البرلمان اليمني الذي انعقد في سيئون بحضرموت، لأول مرة منذ الانقلاب... هادي: أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الإنقلاب اليمن

وجابت المسيرة شوارع المدينة، رافعةً لافتات وأعلام "المؤتمر الشعبي العام" ويافطات تحمل عبارات تطالب بلم شتات الأحزاب وتوحيد الصف للمضي نحو تحرير المحافظة.

كما طالب المشاركون في المسيرة باستكمال تحرير محافظة تعز وفك الحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيات الحوثي، وبفرض الأمن والاستقرار في مدينه تعز عبر تفعيل مؤسسات الدول.

وأكد المتظاهرون على الوقوف بجانب الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبجانب قيادة تحالف دعم الشرعية.

كما أكدوا دعمهم لمجلس النواب ومباركتهم لانعقاد جلساته في مدينة سيئون وتأييدهم لهيئة المجلس برئاسة الشيخ سلطان البركاني.