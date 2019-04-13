واشنطن: انعقاد البرلمان اليمني تقدم للعملية السياسية

اعتبر السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، السبت، أن انعقاد البرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يرمز إلى تقدم العملية السياسية في البلاد.

وكتب في رسالة نشرتها السفارة الأميركية باليمن في صفحتها على "فيسبوك"، قائلاً: "أثني على الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية بالافتتاح الناجح للدورة البرلمانية اليوم".

وعبّر عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إلى برلمان أقوى وأكثر تمثيلاً لجميع اليمنيين، وأن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار اليمن.

موضوع يهمك انطلقت، السبت، الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقف... اليمن .. أول جلسة للبرلمان منذ الانقلاب بحضور هادي اليمن

وأضاف: "ترمز هذه الجلسة البرلمانية إلى التقدم في العملية السياسية التي ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، والتي يمكن أن تنهي الصراع وتضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين".

وشهدت مدينة سيئون، صباح السبت، عقد جلسة غير اعتيادية للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، هي الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل 4 سنوات.

وانتخب البرلمان سلطان البركاني رئيساً توافقياً له، إلى جانب انتخاب هيئة رئاسة مكونة من ثلاثة نواب هم محمد الشدادي ومحسن باصرة وعبدالعزيز جباري.

وشارك في الجلسة 145 عضواً وهو أكثر من النصاب القانوني المطلوب الذي يتحقق بمشاركة 134 عضواً، من بين 301 هم قوام المجلس الإجمالي.

وانتخب البرلمان اليمني في عام 2003 لمدة 6 سنوات، وتم تمديده لمدة عامين بناء على توافقات سياسية، لكن الأحداث التي شهدها اليمن في عام 2011 والحرب الحوثية بعد الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، جعلته يستمر حتى الآن.

وأجبر الإرهاب الحوثي عدداً من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون خوفاً على مصالحهم، لكن هذا لم يؤثر على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس.