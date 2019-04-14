اليمن.. قوات الشرعية تتقدم في جبهة "العود" بمحافظة إب

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات استمرت 12 ساعة في جبهة "العَوْد" في محافظة إب وسط اليمن.

موضوع يهمك استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، في أحدث خروقاتها... اليمن.. ميليشيا الحوثي تستهدف نازحين في الحديدة اليمن

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، أبرها "جبل سِتر" المقابل لجبل العود شرق منطقة النادرة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المعارك دارت بمختلف الأسلحة في منطقتي "مَنْخَلة ضَفَار" و"يَبَار العَوْد" حيث حشدت قبائل العود مقاتليها إلى جانب القوات الخاصة التابعة لمحافظة إب وقوات من "اللواء الثلاثين مدرع" لقتال ميليشيات الحوثي ودحرها من المنطقة.

وفي مواجهة تقدم قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لجأت ميليشيات الحوثي المتمركزة في مرتفعات مديرية "الشًعِر" شمال منطقة "العَوْد" إلى استهداف المواطنين والسيارات وعربات النقل المارة عبر الطريق الرابط بين مناطق "العَوْد" و"الشًعِر" و"الرًضَائي" حتى مديرية "السًدًة" ومدينة "يَرِيم".