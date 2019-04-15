الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في الضالع

أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية إسقاط طائرة مُسيرة للميليشيا الحوثية في محافظة الضالع.

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية لجبهة مريس، الأحد، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة حوثية مُسيرة أثناء تحليقها في سماء المحور الشرقي من مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع.

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أشار إلى "إحباط قوات الجيش بالتزامن مع إسقاط الطائرة، هجومين متتاليين للحوثيين في المحورين الشرقي والغربي لجبهة مريس.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق الأحد مقتل 25 وإصابة 20 من الميليشيات بصد قواته هجوماً للجماعة على مواقع شمال وغرب جبهة حمك غرب مديرية قعطبة في محافظة الضالع.