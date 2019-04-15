المالكي: التحالف أسقط 11 طائرة مسيرة حوثية في سيئون

أعلن الناطق باسم التحالف في اليمن، تركي المالكي، الاثنين، أن التحالف تمكن من إسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية في سيئون.

وأكد في مؤتمر صحفي "أن الحوثيين يخزنون طائرات "درون" قرب أحياء مأهولة في صنعاء ويضعون منصاتها في المناطق السكنية".

وقال "إن صعدة وعمران لا تزالان منطقة تخزين صواريخ باليستية.

وأكد أن الميليشيات الحوثية انقلبت على اتفاق ستوكهولم، وارتكبت 3364 خرقا منذ الاتفاق.

وقال المالكي "نواجه تهديد القوارب المفخخة للملاحة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن التحالف استطاع تحييد خطر الصواريخ الباليستية.

وأضاف "نعمل على تحييد القوارب السريعة المفخخة التي تهدد باب المندب".

وأكد أن "كافة الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية بجهود التحالف، وتم التصريح لـ 24 سفينة تحمل مواد غذائية وطبية".

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على عرقلة حركة السفن التجارية.

وأضاف "نسهل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء".

هذا وأكد المالكي أن الجهود السياسية مستمرة من دول التحالف لدعم الشرعية.