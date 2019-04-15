اليمن.. غريفثس سيشهد جلسة برلمان اليمن في سيئون

أعلن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، سيصل إلى مدينة سيئون في شرق البلاد، ويحضر جلسة البرلمان، الثلاثاء.

وأشار البركاني في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، الاثنين، بمقره المؤقت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، إلى أهمية الجلسة في إيصال رأي المجلس للمبعوث الأممي فيما يتعلق باتفاق السلام ومماطلة الحوثيين في تنفيذ خطة إعادة الانتشار بالحديدة.

وواصل مجلس النواب عقد جلساته لليوم الثالث على التوالي، في الدورة غير الاعتيادية التي دعا لها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد توقف أعمال البرلمان منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر عام 2014.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن مجلس النواب استمع إلى تقرير موجز عن الأسباب التي أدت إلى فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، وأرجع التقرير ذلك إلى "تعنت ميليشيات الحوثي التي عملت بكافة وسائلها لعرقلة المضي في هذا الاتفاق وعدم الالتزام بتنفيذه ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي".

وطالب البرلمان اليمني، المجتمع الدولي بالوقوف الجاد والحازم ضد ممارسات الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبتها المليشيات كفيلة بتصنيفها كمنظمة إرهابية" .

كما دعا أعضاء مجلس النواب، إلى تشكيل هيئة برلمانية لفضح المليشيات وإظهار جرائمها أمام المجتمع الدولي.

رئيس الأركان يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بسيئون لمناقشة خطة

وفي إطار تأمين جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء، ناقش رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن عبدالله النخعي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الاثنين، في سيئون خطة تأمين انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب وذلك بالتعاون مع اللجنة الأمنية المكلفة بالمهمة.

وشدد رئيس الأركان على تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب ورفع الجاهزية الأمنية والتنفيذ الفعلي الصارم للخطة.

ونوّه بأهمية الحدث بالنسبة لليمن بشكل عام، مشيدا باستعدادات السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية وتسخير كل إمكانياتها لاستضافة دورة البرلمان في مدينة سيئون.