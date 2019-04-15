ميليشيا الحوثي تعتقل عناصر لها بتهمة موالاة الشرعية

أفادت مصادر "العربية"، أن ميليشيات الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين حملة أمنية لتعقب واعتقال أشخاص تصفهم في العاصمة صنعاء بالمشبوهين، وتتهمهم بموالاة الحكومة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن من بين الذي تم اعتقالهم القيادي محمد بلعيد الكندي رئيس ما يسمى مجلس التلاحم القبلي لمحافظة حضرموت.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات اقتحمت منزل الكندي في صنعاء، وقامت باعتقاله واقتادته إلى سجن البحث الجنائي.



ووجهت إليه تهمة ممارسة أدوار مشبوهة لمصلحة ما تسمية الميليشيات بـ"العدوان" والنشاط في أوساط القيادات الجنوبية المتواجدة في صنعاء المؤيدة للانقلابيين والعمل على استمالتهم إلى صف الشرعية.