مقتل قيادي حوثي وأسر آخر شمال غربي الضالع

قتل القيادي الحوثي حسين راوية مع عدد من الانقلابيين، كما تم أسر القيادي يوسف يحيى الشامي، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهة العود شمال غربي محافظة الضالع، وفق مصادر "العربية".

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من كسر هجوم للميليشيات في منطقة منخلة وسوق الخميس، بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

وتدور المعارك، بحسب مصادر محلية، في مناطق العود وحمك ونقيل حدة، وامتدت إلى منطقة منخلة وسوق الخميس، تحت غطاء جوي من طائرات التحالف.

وكانت المقاومة اليمنية قد أعلنت إسقاط طائرة مُسيرة حوثية في الضالع.

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية لجبهة مريس، الأحد، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة حوثية مُسيرة أثناء تحليقها في سماء المحور الشرقي من مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع".

كما أشار إلى "إحباط قوات الجيش بالتزامن مع إسقاط الطائرة، هجومين متتاليين للحوثيين في المحورين الشرقي والغربي لجبهة مريس".