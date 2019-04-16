مقتل 70 وجرح 20 حوثيا بمواجهات مع الجيش الوطني بالضالع

أعلن الجيش اليمني عن مقتل وجرح نحو تسعين عنصرا من ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة دارت الثلاثاء بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة ثانية في جبهة (حَمَك) شمال غربي محافظة الضالع.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش أن الميليشيات حاولت قطع الخط العام في منطقة سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ( ذُو الرٍخام) بمديرية بعدان، غرب جبهة حمك. لكن قوات الجيش أحبطت محاولات الميليشيات وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 70 من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، وجرح 20 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.