ما هو الوادي الذي سيطر عليه الجيش اليمني؟

أعلن الجيش اليمني، الخميس، سيطرته في عملية عسكرية مباغتة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، على وادي حبل الساحلي الرابط بين مديريتي ميدي وعبس، بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني، وبدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية تمكن من السيطرة على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، والذي يربط بين مديريتي ميدي وعبس.

وأضاف: أن منطقة حبل والتي تبلغ مساحتها عشرين كيلو مترا مربعا، تمت السيطرة عليها بشكل كامل في عملية مباغته، واستعادة عدد من الأسلحة المتنوعة بعد هروب تام لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد، أن قوات الجيش تقترب من السيطرة على منطقة الجر، والتي قال إنها تمثل "أهمية استراتيجية حيث تتخذ منها ميليشيا الحوثي مواقع تدريب ومخازن أسلحة ونقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في عرض البحر".

وكان الجيش الوطني قد سيطر مطلع الشهر الجاري على قرية الطينة والتي مهدت الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل.

يذكر أن التشكيل البحري سيطر العام الماضي على مرسى حبل الساحلي في عملية بحرية مباغتة.