شاهد إتلاف أكثر من 5000 لغم زرعها الحوثي بالجوف

أتلف الجيش اليمني، بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" ، الخميس، آلاف الألغام المتنوعة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وقال مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي إنه "تم إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضي وفردي بعد أن تم انتزاعها من ثلاث مديريات محررة في محافظة الجوف، من قبل المركز الوطني وبالتعاون مع مشروع "مسام" السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني".

وأضاف "أن هذه الألغام والعبوات تمت زراعتها من قبل ميليشيا الحوثي في الطرقات وفي مزارع المواطنين".

من جانبه، أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد طه شمسان، أن الألغام الحوثية تشكل تهديداً لحاضر ومستقبل الجوف والبلاد بشكل عام، معبراً عن شكره لجهود المركز الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي مسام، ودورهم في التخفيف من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة في جميع المناطق التي وصلت إليها.

وعادة ما تتعمد الميليشيا الحوثية زراعة وتفخيخ المناطق التي يتم طردها منها بشبكات وحقول من الألغام وبشكل عشوائي الأمر الذي أودى بحياة عشرات من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، فيما أعاقت حركة المواطنين وعودتهم إلى مناطقهم بعد أن كانوا نزحوا منها.

وبحسب تقارير حقوقية، فقد بلغ عدد الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية ما يقارب المليون لغم.

وتسببت ألغام ومتفجرات الميليشيا في مقتل وإصابة أكثر من 2584 مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء.