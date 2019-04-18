غريفثس يتوقع الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع

توقع مارتن غريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول نشر قوات أمنية في الحديدة بعد الانسحاب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن اليوم الخميس إن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع وذلك في خطوة مطلوبة، لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

وذكر مارتن غريفثس في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات، مضيفا أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، قد قال الاثنين، إن الطرفين قبلا بنشر قوات المراقبة الأممية في الحديدة.

مؤكداً في جلسة لمجلس الأمن "أنه يعد العدة لبدء محادثات سياسية بعد التقدم في ملف الحديدة".

وقال "سننتقل للمرحلة الثانية من اتفاق الحديدة لنشر القوات المحلية في المدينة"، مضيفاً "علينا إحراز تقدم ملموس قبل الانتقال إلى الحل السياسي".

وأكد غريفثس أن الجنرال لوليسغارد عمل جاهدا لتنفيذ اتفاق السويد، مشيراً إلى أن عملية تطبيق اتفاق ستوكهولم تأخرت كثيرا.

وصرح المبعوث الأممي أن الإصابات في صفوف المدنيين قد تراجعت بشكل لافت.