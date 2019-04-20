الجيش اليمني: "الحوثي" أدخلت مقاتلين أفارقة للحديدة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي أن ميليشيات الحوثي أدخلت خلال الأيام الماضية العشرات من المقاتلين الأجانب من القارة الإفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية.



وأوضح مجلي أن الميليشيات الحوثية تسعى من خلال إدخال المقاتلين الأفارقة إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية للقيام بأعمال قتالية ضد المدنيين وللانقضاض على مواقع الجيش الوطني، إضافة إلى إعادة تموضعها على الأرض.

وأضاف مجلي أن الجيش رصد موقعين سريين داخل مناطق سكنية لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة، مبيناً أنه لم يتم التحرك نحو تلك المواقع التي تم رصدها لقربها من مناطق مأهولة، مؤكداً أن الجيش يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك المواقع بما يتوافق مع قواعد الاشتباك.