اليمن.. عودة سكان 12 قرية بصعدة بعد تحريرها من الحوثيين

عاد سكان 12 قرية في وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مناطقهم ومنازلهم، بعد قيام الجيش اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن بتحريرها بالكامل من أيادي الميليشيات.

وكلفت قيادة القوات المشتركة وفداً مختصاً للإشراف على عودة أهالي صعدة إلى منازلهم وقراهم ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم في جميع الحالات.

يأتي هذا بعد نجاح قوات الجيش اليمني بدعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في تحرير عدد من مناطق محافظة صعدة من سيطرة الميليشيا الحوثية.

من جانبهم وجه أهالي عدد من قرى وادي آل جبارة (12) قرية شكرهم وامتنانهم الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على تأمين إعادتهم إلى قراهم بعد أن دمرتها الميليشيات الحوثية وعاثت فيها الفساد والعبث.