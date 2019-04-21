تعز.. مقتل 14 مختطفاً في سجون الحوثي العام الماضي

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، اختطفت 553 شخصاً من أبناء تعز خلال العام الماضي 2018.

وقالت رابطة الأمهات في تعز، خلال مؤتمر صحافي، إن "14 مختطفاً من أبناء تعز قتلوا تحت التعذيب في سجون الحوثي خلال نفس العام".

وأضافت الرابطة أن 70 شخصاً من المفرج عنهم يعانون من حالات نفسية منهم من فقد عقله نهائيا، مشيرةً إلى أن الكثير من المختطفين لم يتمكنوا من تسجيل بلاغاتهم بسبب خوفهم على أبنائهم ومقر أعمالهم الذي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة فمنهم من خرج بفدية مالية وعددهم "45" حالة.

وطالبت الرابطة بتعويض ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وضحايا الموت تحت التعذيب وحماية عائلات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً من الانتهاكات والابتزازات المختلفة وتوفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوي والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان رعاية المفرج عنهم نفسيا وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصادياً.

وشددت الرابطة على ضرورة إغلاق السجون غير الرسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بمناهضة الإخفاء.

واستمعت الرابطة لقصص بعض المفرج عنهم منهم الطفل "نسيم هزاع" الذي اختطف وعمره تسعة عشر سنة وظل سنتين ونصف، والأستاذ المفرج عنه "محمد أحمد الصبري" والدكتور "إسكندر العامري" و"عدنان عبده عثمان".