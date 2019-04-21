نائب الرئيس اليمني: ميليشيات الحوثي تستهتر بجهود السلام

أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أن ميليشيات الحوثي تستمر في مراوغتها ومماطلتها وتعنتها واستهتارها بالجهود الأممية الراعية للسلام، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات لم تقدم شيئا سوى التمترس وحفر الخنادق والاستعداد لجولة حرب جديدة.

وأشاد الأحمر خلال لقائه بالفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة بجهود الفريق وحرصه على تنفيذ الاتفاق وتقديم خيارات من شأنها تحسين الوضع الإنساني لأبناء الحديدة.

وأكد نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء عزم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ودعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية، على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.