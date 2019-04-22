رئيس النواب اليمني: جلسات البرلمان بعد رمضان بعدن

قال رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، إن المجلس سيعود للانعقاد بعد شهر رمضان داخل الأراضي اليمنية.

وذكر البركاني في تصريحات لـ"إندبندنت عربية"، أن "جهوداً تبذل من أجل انتظام عمل المجلس داخل عدن.

وشدد البركاني على ضرورة أن تقوم الحكومة بمهامها كافة في عدن، مؤكداً أن القضايا المطروحة على جدول أعمال البرلمان في الفترة المقبلة تتمثل في القضايا المهمة وعلى رأسها الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخدماتية بالإضافة إلى متابعة ملف المشاورات"، مضيفاً أن المجلس سنطلب حضور بعض الوزراء للنقاش.

وحول المحادثات السياسية مع الحوثيين، قال البركاني إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عمد إلى تجزئة الحل، بالذهاب إلى اتفاق ستوكهولم الذي ركز على مدينة وميناء الحديدة.

وأضاف أن غريفيث بعد أن صعب تنفيذ اتفاق ستوكهولم عمد إلى تجزئة اتفاق الحديدة نفسه، وذلك بتقسيمه إلى "مراحل مزمنة لم يلتزم الحوثي بتزمينها"، مشيراً إلى أن النواب سيناقشون سير وجدوى الاستمرار في المحادثات السياسية.

وطالب البركاني بتشكيل لجنة تحقيق في الاختراقات التي حدثت مؤخراً لصالح الحوثيين في كل من حجور، والعود وسط اليمن.

وأكد أن مجلس نواب الشعب سوف يقوم باستدعاء الوزراء المعنيين خلال الجلسات المقبلة للنقاش، مشدداً على ضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم الدستورية.