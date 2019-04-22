عدن.. إتلاف 3552 من ألغام الحوثي ومخلفات الحرب

أعلن البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، الاثنين، عن إتلاف 3552 من الألغام والمقذوفات التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مدينة عدن جنوب البلاد.

وأوضح مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلي، أن الكمية التي تم إتلافها جمعتها فرق البرنامج من عدة مناطق في عدن.. لافتاً إلى أن الكميات المتلفة تشمل ألغاما مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، كما تشمل عبوات ناسفة وصواريخ وذخائر.

وأكد أن البرنامج سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإتلاف كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب التي نزعتها وجمعتها فرق البرنامج من عدة محافظات، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب المزيد من الدعم بالمعدات التي يحتاجها البرنامج لمواجهة خطر الألغام والحد منها إن لم يتم القضاء عليها.

وثمن العقيلي جهود المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، والمشروع السعودي مسام، والجهات الداعمة والمساندة لعمليات نزع وتطهير اليمن من ألغام الموت التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.