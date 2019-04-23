"الحوثي" تقصف بالأسلحة الثقيلة أحياء بالحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالأسلحة المدفعية الثقيلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة بطريقة عشوائية.

موضوع يهمك جددت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة بقصف مواقع قوات العمالقة والمقاومة شرق مدينة الصالح وفي مثلث كيلو 16 شرق المدينة... الحديدة.. "الحوثي" تخرق الهدنة مجددا وتحشد مقاتليها اليمن

وأضافت المصادر أن المليشيات عمدت في الآونة الأخيرة إلى استهداف المدنيين المارين في الطرقات بشكل يومي، ما أدى إلى إصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في ظل تجاهل أممي تجاه تلك الخروقات والانتهاكات التي تسعى من خلالها المليشيا لإفشال اتفاق السويد.