اليمن.. ضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين

كشف مصدر عسكري يمني، عن ضبط الجيش الوطني وقوات الأمن الخاصة شحنة مخدرات وخمور، في محور جبهة قانية الوهبية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، كانت في طريقها إلى مناطق تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد المصدر أنه تم العثور على عدة أكياس مخبأة بداخلها مواد مسكرة ومخدرة من حشيش ومخدرات وخمور، كانت مموهة ومخبأة بإحكام على متن "سيارة شاص" .

وبحسب المصدر فإن الحشيش كان في طريقه للحوثيين، مشيراً إلى أن قائد السيارة ومرافقيه محتجزون لاستكمال التحقيقات، ونقلهم للجهات المختصة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية خصوصا في محافظة مأرب ضبطت شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات والأسلحة كانت في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.