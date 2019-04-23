انتهاكات قاسية لمئات المختطفين في سجون الحوثيين السرية

ضاعفت ميليشيات الحوثي من معاناة المئات من المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها المعلنة والسرية بالعاصمة صنعاء، رغم مرور 4 أشهر على اتفاق السويد، وذكرت مصادر مطلعة لـ "وكالة خبر"، أن المئات من المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية يتعرضون لأبشع الانتهاكات والممارسات القاسية من قبل عناصر الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن السجناء يتعرضون للإهانات المتواصلة من قبل سجانيهم الذين يمارسون سياسة التجويع بحقهم ومنع إدخال الغذاء والدواء والمبالغ المالية لهم، وقالت المصادر إن عناصر الميليشيات يمنعون السجناء من دخول دورات المياه لقضاء الحاجة، كما يمنعون الكثير من أسرهم وأهاليهم من زيارتهم.

وأضافت أن الكثير من السجناء مصابون بعديد أمراض، وبعضهم يصارعون الموت، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة الخطيرة بينهم، نظراً للإهمال الطبي المتعمد من قبل سجانيهم.

وبينت المصادر أن عناصر ومشرفي الميليشيا يقومون بمصادرة ملابس المختطفين والفرش الخاص بهم، كما يتعمدون إهانة بعض المختطفين أمام زائريهم في شباك الزيارات.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات قامت، مؤخراً، بإخفاء عدد من المختطفين وأودعتهم في سجون انفرادية خفية، ونقلت الكثير منهم إلى جهة غير معروفة.