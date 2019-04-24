الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي جنوب الحديدة

أفشلت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، هجوماً لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد، وفق موقع وزارة الدفاع اليمنية.

وحاولت عناصر من الانقلابيين مهاجمة مواقع الجيش من ثلاثة محاور بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، غير أن الجيش تصدى لهم وأجبرهم على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية تابعة لهم، فيما يواصل الانقلابيون قصف الأحياء السكنية في حيس وغيرها.

وفي وقت سابق، هدد القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، باستهداف سفينة "صافر" (وهي كناية عن خزان عائم) قبالة سواحل الحديدة.

ويحوي الخزان العائم قرابة مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر.

وزعم في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" أن كمية النفط المخزنة في سفينة "صافر" العائمة قبالة الحديدة بدأت بالتسرب.

وقال خبراء إن هذا التهديد الحوثي، في حال نُفذ، سيؤدي إلى كارثة بيئية ستكون لها تداعيات على الأحياء البحرية لسنوات.