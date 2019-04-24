تسلل مهاجرين أفارقة إلى اليمن.. واستغلال حوثي

أكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي تستغل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا من دول القرن الإفريقي إلى الأراضي اليمنية، في أعمالها القتالية، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء المهاجرين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء كونهم قادمين من بلدان مستقرة، وفي مقدمتها إثيوبيا.

من جهته، قال رئيس المصلحة، اللواء خالد القملي، في بيان، إن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية، مؤخراً، قد أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً بعد وصول هذه الأعداد الهائلة".

وأشار القملي إلى أن "معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً عبر سواحل محافظة أبين".

كذلك كشف أن الانقلابيين يستغلون المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، "كما يتم نقل آخرين من خلال سواحل لحج وعبر مهربين إلى جزيرة الزهرة بالسودان ثم إلى السواحل الليبية قاصدين الوصول إلى أوروبا".

يذكر أن الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الأفارقة بعد تسللهم بطرق غير مشروعة، في حين قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل اليمن العام الماضي بنحو 150 ألف شخص.