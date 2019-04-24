مشاورات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة

كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية عن مشاورات ونقاشات مكثفة بين مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والحكومة اليمنية حول المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة وحسم الخلافات المتعلقة بالسلطة المحلية وقوات الأمن المحلية التي ستحل محل الميليشيات بعد إعادة الانتشار من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة.

موضوع يهمك كشفت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، عن وجود شبكة... شبكة حوثية بإشراف إيراني للتنصت على اتصالات اليمنيين اليمن

وأشارت المصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" إلى أن النقاشات تتركز حول حسم كافة القضايا الخلافية، ووضع كافة الترتيبات لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار بالتتابع.

وفي صنعاء، أكدت مصادر سياسية مغادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الجنرال مايكل لوليسغارد اليمن إلى العاصمة الأردنية عمّان، في حين أكدت مصادر حكومية أن لوليسغارد سيعود إلى اليمن في 5 مايو/أيار المقبل لاستئناف عمله مع بقية أعضاء الفريق الأممي في الحديدة.