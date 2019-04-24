هوك: سنعمل مع اليمن للقضاء على التهديد الإيراني

أكد الممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، الثلاثاء، وقوف بلاده مع الحكومة اليمنية ضد التدخلات الإيرانية السافرة.

وقال هوك، خلال لقائه سفير اليمن لدى أميركا، أحمد بن مبارك، إن الولايات المتحدة "ستعمل عن قرب مع الحكومة (اليمنية) للقضاء على هذا التهديد الذي يمثله نظام طهران الإرهابي وأذرعه في المنطقة".

وأضاف أن النوايا الحقيقية للحوثيين وطهران بدأت تتضح جلية لدى السياسيين في واشنطن، وأنه لن يألو الجميع جهداً حتى التخلص من هذا التهديد وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وتأمين محيطه، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكد أنه لن يسمح بالعبث بالمصالح الدولية في المنطقة وبأمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

من جهته، أكد بن مبارك رفض الحكومة أن يكون اليمن منصة لإطلاق الشرور الإيرانية وبث روح الكراهية والعداء بين الشعوب واستهداف الدول الشقيقة المجاورة من أراضيها.