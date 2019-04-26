التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين شمال الضالع ولحج

كثفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها خلال الساعات الماضية، في مواجهة لحشود ميليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية القريبة من عدن، مستهدفةً تعزيزات ومجاميع مسلحة تابعة للميليشيات على خطوط الإمداد المؤدية إلى جبهات القتال شمالي محافظتي لحج والضالع.

موضوع يهمك ذكرت مصادر في صنعاء أن ميليشيات الحوثي وضعت عدداً من المسؤولين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت الإقامة... الحوثي يهدد وزراء "المؤتمر الشعبي" بمحاكمتهم في تهم فساد اليمن

وأفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بأن مقاتلات التحالف دمرت أربع عربات عسكرية كانت تحمل مقاتلين تابعين للميليشيات وعربة تحمل مدفعا ومركبة قتالية من نوع "بي إن بي" غرب منطقة مريس شمال الضالع.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعا آخر للميليشيات الحوثية جنوب مدينة دمت، كان عناصره يستعدون لخوض القتال ضد قوات الشرعية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 حوثياً.

تأتي هذه الغارات بالتزامن مع معارك عنيفة تدور شمال وشرق منطقة مريس.