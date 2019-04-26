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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لميليشيات الحوثي في تعز

المصدر: العربية.نت
مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية "أرشيفية"
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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بـ6 غارات تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة ورزان، التابعة لمديرية دمنة خدير جنوب شرق محافظة تعز.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، إن الغارت استهدفت تعزيزات قتالية للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات بجبهة كرش والقبيطة شمال محافظة لحج.

وأدى القصف إلى تدمير عدد من الآليات وناقلات جند، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الميليشيات الانقلابية.

ودفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً بقوات كبيرة إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الجنوبية في محاولة لتحريك جبهات ظلت متوقفة لسنوات، مستغلة التهدئة في الحديدة.

كلمات دالّة

#تحالف دعم الشرعية, #تعز, #الحوثي, #ميليشيا الحوثي, #اليمن

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