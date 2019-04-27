الجيش الوطني يحرز تقدماً جديداً في جبهات صعدة

أحرز الجيش اليمني تقدماً في جبهة شمال صعدة، وأفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بأن قوات الشرعية تقدمت في مديرية الصفراء حيث وصلت طلائع "حرب واحد" التابعة للجيش إلى مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة.

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وفي جبهة رازح، شمال غرب المحافظة، استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على سلسلة جبال الأذناب وسلسلة جبال الأزهور في المديرية.

تأتي هذه التقدمات بالتزامن مع استمرار عودة مزيد من الأسر اليمنية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف بعد تحريره من الحوثيين.

وأكد المقدم محمد البخيتي، مسؤول شعبة الاستخبارات في محافظة صعدة، في لقاء مع قناة "الحدث"، أن الميليشيات خسرت عددا كبيراً من قياداتها مؤخراً، على رأسهم إبراهيم الحشيشي وعبدالرحمن المؤيد. وأكد أن جثث هؤلاء ما زالت في الوديان.

وأوضح البخيتي أن الجيش اليمني يقوم حالياً بتطهير مديرية باقم من الألغام، مؤكداً أن المديرية باتت "شبه محررة".