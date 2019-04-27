تصاعد أعمال التعذيب ضد الصحافيين في سجون الحوثي

تصاعدت أعمال التعذيب والتنكيل النفسي والجسدي ضد الصحافيين اليمنيين المختطفين منذ أربع سنوات في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وكشفت أسر الصحافيين المختطفين عن تعرض أبنائهم للتعذيب في سجن الأمن السياسي بصنعاء.

وقال بيان صادر عن عائلات 10 صحافيين مختطفين إن ميليشيات الحوثي منعت الزيارات عنهم خلال الأسابيع الماضية، وأخضعتهم لجلسات تحقيق تعرضوا خلالها للتعذيب بشكل فردي وجماعي ونقلتهم إلى زنازين انفرادية وصادرت ملابسهم وأدويتهم.

وطالبت عائلات المختطفين نقابة الصحافيين والاتحادات والمنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل وإيقاف ما يتعرض له الصحافيون المختطفون لدى الميليشيات من تصعيد للعنف ضدهم.

وأفادت أن الصحافيين المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حسن عناب، حارث حميد، هشام طرموم، أكرم الوليدي، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، هيثم الشهاب، وصلاح القاعدي.

وأضافت أن ميليشيات الحوثي صعّدت من وحشية التعامل مع الصحافيين العشرة المختطفين حتى ملابسهم وأدويتهم قامت بمصادرتها.

وكانت أمهات المختطفين اليمنيين قد أطلقت نداء استغاثة طالبت فيه المفوضية السامية والصليب الأحمر بالقيام بمهامهم الإنسانية تجاه المختطفين في سجون جماعة الحوثي وبالأخص سجن الأمن السياسي بصنعاء.

وقالت الأمهات في بيان سابق إن أبناءهن المختطفين في سجن الأمن السياسي يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

وأضافت الأمهات أن الحوثيين لم يكتفوا بمنع الدواء، بل تمت معاقبة كل مختطف مريض يطالب بدوائه بتقييده بالسلاسل.