شاهد.. الجيش اليمني يتلف 7 آلاف لغم حوثي في حجة

أعلن الجيش اليمني، السبت، عن إتلاف آلاف الألغام المتنوعة، زرعتها ميليشياj الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن رئيس عمليات شعبة الهندسة الرائد محمد ردمان قوله، إن "الفرق الهندسية أتلفت نحو سبعة آلاف لغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف ردمان أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس، مؤكدا استمرارها في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم.

من جانبه، قال قائد فصيل المهندسين في القوات 800 بالمملكة العربية السعودية، إن التعاون مع شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الخامسة مستمر لإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات في مساكن ومزارع المواطنين في مديريات حيران وعبس ومثلث عاهم، مؤكدا أن زراعة الألغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين.

وتعد هذه العملية السادسة التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والأولى خلال العام الجاري.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل ما يربو عن ألف مدني في اليمن بسبب الألغام خلال الخمسة أعوام الماضية منذ اندلاع الحرب، بينهم ما يزيد عن مئة امرأة ونحو 200 طفل، وتجاوز عدد المصابين الـ 1500 مدني، بينهم أكثر من 100 امرأة وحوالي 250 طفلا.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.