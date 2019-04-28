التحالف يدمر تعزيزات حوثية.. و48 قتيلاً بجبهات الضالع

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن دمرت تعزيزات للميليشيات الحوثية على الطريق الرابط بين مدينتي ذمار ويريم، وسط اليمن، كانت في طريقها من صنعاء إلى مناطق المواجهات شمال محافظة الضالع.

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وبالتزامن صد الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات الليلة الماضية شمال جبهة مريس، وأوضحت المصادر أن الهجوم كان يستهدف مواقع للجيش في جبل حصن شداد.

ونشرت المقاومة في الضالع إحصائية أفادت أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية بلغ نحو 48 قتيلاً سقطوا في المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، في جبهات العود وحمك ومريس والأرزارق.

كما أشارت الإحصائية إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الثقيلة منها دبابات وناقلات جند تابعة للميليشيات.

وكان الجيش اليمني أكد، الجمعة، مصرع 30 من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

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وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس.

وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلا في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو حمزة"، وجرح آخرين.