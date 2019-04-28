مقتل وإصابة عائلة كاملة بقذائف حوثية وسط اليمن

قُتل وأُصيب أفراد عائلة كاملة مكونة من أم وأطفالها الخمسة، السبت، إثر سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على منزل في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن الحوثيين أطلقوا قذائف من دبابة على منزل في منطقة الحبج بمديرية الزاهر، ما أدى لسقوط أسرة صالح عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني، بكاملها بين قتيل وجريح.

وتشهد مديرية الزاهر مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يشن الحوثي هجوماً مكثفاً على مواقع المقاومة هناك، وكثف هجومه لإسقاط جبهة قانية التي استعصت عليه منذ أكثر من 4 سنوات.

وبحسب المصادر، فقد أدت المجزرة الحوثية الجديدة إلى مقتل الطفل علي صالح عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني، وعمره سنة ونصف، وشقيقه حسين، وجرح هناء صالح عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني (13 عاما)، وبشائر (14عاما)، وأمهم، نصره عمر شيخ عبدالله الحبجي الحميقاني ( 52 عاما).

يأتي ذلك بالتزامن مع مجزرة أخرى ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز جنوبي غرب اليمن، وأدت إلى مقتل أم و5 من أبنائها.