وثائق: الحوثيون يستعدون للحرب في نقض لـ"ستوكهولم"

حصلت "العربية" على وثائق كانت في مركز قيادة الميليشيات بمديرية كتاف بمحافظة صعدة بعد سيطرة الجيش الوطني عليه.

الوثائق تثبت نقل كميات كبيرة من الأسلحة من ميناء الحديدة باتجاه الجبهات بصعدة، وذلك أثناء فترة الهدنة، في مخالفة صريحة لاتفاق ستوكهولم.

كما عثرت على وثائق توضح حوالات بنكية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار خلال شهر مارس الماضي.

كما أفاد مراسل "العربية" بالعثور على كميات كبيرة من الألغام المُموَّهة التي زرعتها ميليشيات الحوثي داخل المزارع والمنازل لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف العائدين إلى القرى المحررة في مديرية كتاف.