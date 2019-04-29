التحالف: أسقطنا طائرات حوثية حاولت استهداف مجلس النواب باليمن

أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف في اليمن، الاثنين، أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مجلس النواب عبر طائرات بلا طيار وتم التعامل معها وإسقاطها كلها.

وتابع في مؤتمر صحفي من الرياض، "ن واصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيات في صنعاء".

وقال في مؤتمر صحفي، إن الميليشيات الحوثية أحبطت تفريغ ناقلة نفط.

وحذر المالكي، من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات.

وقال المالكي إنه تمت إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوته م، وأعلن عودة 100 أسرة إلى قراهم في وادي أبو جبارة.

وعرض المالكي، فيديو لتفجير الميليشيات لمنازل مدنيين يمنيين في أرحب.

وقال "استهدفنا كهفا تستخدمه الميليشيات الحوثية كمخزن للطائرات المسيرة"، وعرض فيديو للكهف التي تستخدمه الميليشيات.

وأكد المالكي أن التحالف مستمر باستهداف القدرات النوعية للميليشيات الحوثية من صواريخ ومنصات، وأن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين.

وتابع المالكي بالقول إن جهود التحالف مستمرة بتحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين.

وقال أيضا إن الميليشيات تستخدم الأحياء السكنية لإخفاء ورش تجميع الطائرات.

وأكد مجددا على أن التحالف مستمر بالعمليات الإنسانية والطبية في اليمن.