ميليشيا الحوثي تحتجز 189 شاحنة إغاثة أممية في إب

تحتجز ميليشيا الحوثي الانقلابية، مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية الدولية، منذ قرابة شهر، في محافظة إب، وسط اليمن.

وطبقاً لمصدر في برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، فإن الميليشيا الحوثية تحتجز عدد 189 شاحنة، تحمل مساعدات إنسانية، في محافظة إب منذ 23 يوماً، وفقاً لما ذكرته مواقع إخبارية محلية.

وذكر مصدر في منظمة إغاثية، أن الشاحنات تحمل مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ومنظمات إنسانية دولية أخرى.

وتضم الشاحنات أطناناً من مادة القمح والدقيق، كان مقرراً توزيعها للمتضررين في غالبية المحافظات اليمنية، وفق البيانات الخاصة بمنظمات الإغاثة.

طريقة مخالفة للقانون

وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي تحتجز الشاحنات في مكتب تخليص جمركي استحدثته في محافظة إب، وسط البلاد، بطريقة مخالفة للدستور والقانون اليمني.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي رفضت عبور شاحنات المساعدات الإغاثية الدولية واشترطت دفع "رسوم جمركية" أو تسليمها المساعدات لتتولى توزيعها بنظرها.

وأكدت أن الشاحنات قادمة من مدينة عدن وتتبع بعضها منظمة الغذاء العالمي ومنظمات إغاثية أخرى وكان من المقرر أن يتم توزيع حمولة الشاحنات في إب وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وحذرت المصادر من أن ميليشيا الحوثي تعتزم السطو على المساعدات الغذائية وحرمان الجياع والمتضررين.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من احتجاز ميليشيات الحوثي لأكثر من 28 شاحنة في فبراير الماضي وكانت محملة بمساعدات إنسانية تابعة لمنظمة اليونيسيف.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اتهم الحوثيين، مطلع العام الجاري، بسرقة المساعدات الإغاثية من أفواه الجوعى.

وطالب برنامج الأغذية العالمي ميليشيات الحوثي بوضع حد لسرقة المساعدات الغذائية بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن هذه القضية تؤثر على كل جهود منظمات الإغاثة في اليمن