اليمن: ميليشيات الحوثي تواصل انتهاك التعليم

ذكرت مصادر تعليمية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي تمنح أتباعها من الطلاب درجات كبيرة في الإعدادية والثانوية العامة مقابل وجودهم في جبهات القتال.

وسمحت الميليشيات لطلاب تابعين لها بالدخول إلى قاعة الامتحانات دون الدراسة أو الحضور، وحملوا أوراقاً تسمح لهم بالدخول من جانب مشرفي الجماعة.

وقال المعلمون والمسؤولون إنه بالرغم من اعتراض بعض التربويين على أسلوب الميليشيات والغش واللعب الذي تمارسه في التعليم، إلا أن أوامر عليا صدرت من قيادات الميليشيات الحوثية لمدراء المدارس بالسماح بدخول هؤلاء الطلاب.

وأوضحوا أن الميليشيات تقوم بتجهيل الطلاب وخداعهم بدرجات وهمية مزيفة، وحذف دروس ومقررات في المنهج الدراسي، كما سمحت لمقاتلين بدخول قاعة الامتحان، دون أي تحصيل علمي أو حضور.

ويؤكد المعلمون أن العملية التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تشهد انهياراً غير مسبوق، مع تدمير ممنهج من قبل الحوثيين، في إطار سعيها لتنفيذ أجندتها المستوردة، من تغيير للفكر والهوية اليمنية بفكر إيراني مستورد.