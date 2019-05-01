الضالع.. التحالف يقصف تجمعاً للحوثي ويوقع قتلى وجرحى

أفادت مصادر "العربية" أن طائرات تحالف دعم الشرعية قصفت تجمعا لميليشيات الحوثي في منطقة بيت الشوكي غرب مدينة قعطبة في محافظة الضالع.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وكذلك تدمير آليات عسكرية.

وفي محور مريش شمال قعطبة، قصفت وحدات من قوات العمالقة بالصواريخ مواقع وتعزيزات للميليشيات عند سفح جبل ناصة إلى الشمال الغربي من مريس، ما أدى إلى حرق عربات عسكرية، ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

فيما دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات، منصة وقاعدة متحركتين لإطلاق الصواريخ في منطقة الأعبوس جنوب محافظة تعز.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الطائرات استهدفت شبكة إطلاق سواريخ كاتيوشا في موقع "الأشاريف" بمنطقة الأعبوس التابعة لمديرية حيفان جنوبي تعز.

كما استهدفت منصة صواريخ موجهة من نوع "كورنيت" في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح جميع عناصر الميليشيات الذين كانوا يعملون على المنصتين.

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من جهة أخرى، ذكرت مصادر تعليمية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي تمنح أتباعها من الطلاب درجات كبيرة في الإعدادية والثانوية العامة مقابل وجودهم في جبهات القتال.

وسمحت الميليشيات لطلاب تابعين لها بالدخول إلى قاعة الامتحانات دون الدراسة أو الحضور، وحملوا أوراقاً تسمح لهم بالدخول من جانب مشرفي الجماعة.

وقال المعلمون والمسؤولون إنه على الرغم من اعتراض بعض التربويين على أسلوب الميليشيات والغش واللعب الذي تمارسه في التعليم، إلا أن أوامر عليا صدرت من قيادات الميليشيات الحوثية لمديري المدارس بالسماح بدخول هؤلاء الطلاب.

وأوضحوا أن الميليشيات تقوم بتجهيل الطلاب وخداعهم بدرجات وهمية مزيفة، وحذف دروس ومقررات في المنهج الدراسي، كما سمحت لمقاتلين بدخول قاعة الامتحان، دون أي تحصيل علمي أو حضور.

ويؤكد المعلمون أن العملية التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تشهد انهياراً غير مسبوق، مع تدمير ممنهج من قبل الحوثيين، في إطار سعيها لتنفيذ أجندتها المستوردة، من تغيير للفكر والهوية اليمنية بفكر إيراني مستورد.