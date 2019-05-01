اليمن.. الحوثي يختطف 5 نساء  في الحديدة

أقدمت ميليشيا الحوثي على خطف 5 نساء بينهن ثلاث طفلات ومسنة في نقطة تفتيش بمنطقة الكَدَنْ شمال مدينة الحديدة غرب اليمن، قبل أن تفرج عن ثلاث منهن مقابل دفع فدية مالية.

وقالت مصادر حقوقية إن الميليشيا الحوثية في منطقة الكَدَنْ أوقفت سيارة من نوع باص يقل النسوة واقتادتهن إلى منزل تتخذ منه مكاناً للاحتجاز.

وبحسب المصادر فإن المختطفات هن فاطم أحمد شريبة (72 عاماً)، وجابرة حسن عواض (30 عاماً)، والطفلات: حليمة قاسم حسن هبه (4 أعوام)، ورحمة قاسم حسن هبه (5 أعوام)، وفاتن طلال حسن هبه (5 أعوام).

وذكرت أن المختطفة المسنة شرعت في إضراب عن الطعام رغم إصابتها بأمراض مزمنة، وحاجتها لتلقي العلاج احتجاجاً على احتجازهن، دون أسباب وتعرضهن للتعذيب النفسي وسلب أموالهن التي كانت بحوزتهن.