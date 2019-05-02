حزب المؤتمر الخاضع للحوثيين يصعد أحمد صالح نائبا للرئيس

عقدت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي جناح صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين اجتماعاً انتهى بتجديد انتخاب صادق أمين أبو راس رئيساً للمؤتمر، وصعد العميد أحمد نجل الرئيس السابق صالح لموقع نائب رئيس الحزب.

وحسب الخبر الذي نشره الموقع الرسمي للحزب فقد انتخبت اللجنة الدائمة يحيى الراعي نائباً أول لرئيس المؤتمر، وانتخبت كلا من الدكتور قاسم لبوزة وأحمد علي عبدالله صالح نائبين لرئيس المؤتمر.

وتم اختيار غازي أحمد علي محسن الأحول أميناً عاماً للحزب وجابر عبدالله غالب أميناً عاماً مساعداً وفاطمة الخطري أميناً عاماً مساعداً لقطاع المرأة.

كما وافقت اللجنة الدائمة على مقترح رئيس المؤتمر بتصعيد كل من الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعوض عارف الزوكا وأحمد صالح المعكر وحسن أحمد الهيج وعبدالواحد أحمد صلاح إلى عضوية اللجنة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في مواجهة تحركات تقوم بها قيادات حزب المؤتمر الموالية لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والمقيمة خارج اليمن من أجل إيجاد قيادة موحدة لحزب المؤتمر.