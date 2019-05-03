اليمن.. مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة

قُتل 4 مدنيين وجرح عدد آخر بانفجار عبوة ناسفة زرعت في الطريق الرئيس بمنطقة العنين بمديرية القطن في وادي حضرموت شرق اليمن، الجمعة.

وأفاد شهود عيان أن الانفجار تسبب في إحراق عدد من الدراجات النارية وإعطاب سيارة لأحد المارة.

وكان الجيش اليمني قد كشف، الأربعاء، عن رصد 3719 خرقا، ارتكبتها ميليشيا ت الحوثي في محافظة الحديدة غرب البلاد، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، في مؤتمر صحافي، عقده في مدينة مأرب، أن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 140 مواطناً، وجرح 811 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر أن ميليشيات الحوثي تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني، جنوب مدينة الحديدة، مؤكداً أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في ظل صمت وتغاضٍ أممي لهذه الممارسات، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.