الاتحاد الدولي يندد بفظائع الحوثي بحق الصحافيين

ندد الاتحاد الدولي للصحافيين بحالات التعذيب والقمع التي يتعرض لها الصحافيون اليمنيون المختطفون لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الاتحاد في بيان له، الجمعة، إن الحوثيين خرقوا كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة الصحافيين والسجناء، داعياً إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المختطفين.

وأوضح الاتحاد، أن مجموعة الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين تتعرض لعنف جسدي ونفسي في السجن.

وقال إن سلامة الصحافيين اليمنيين أصبحت مصدر قلق كبيرا، حيث قتل أكثر من 36 صحافياً وعاملا في حقل الإعلام منذ عام 2011.

وأكد الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي، إنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في اعتقال الصحافيين وتعذيبهم، مطالباً وكالات الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن بإدراج هذه الفظائع في تقاريرهم الرسمية ورفعها إلى هيئات الأمم المتحدة.

كما شدد على دور المجتمع الدولي بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، حيث لا يزال عشرة من الصحافيين في سجون ميليشيا الحوثي منذ 2015 ويتعرضون للتعذيب المروع والممارسات القاسية.

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين دانت تعذيب الصحافيين، وجددت المطالبة بالإفراج الفوري عنهم بعد أن تلقت بلاغاً من أسر الصحافيين المختطفين لدى سجن الأمن السياسي الخاضع للحوثيين بصنعاء يفيدون فيه تعرض الزملاء للتعذيب والمعاملة القاسية، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.