اليمن.. إحباط تهريب 144 إفريقياً قرب سواحل البريقة بعدن

أحبطت مصلحة خفر السواحل باليمن - قطاع خليج عدن - أمس الجمعة، تهريب العشرات من الأفارقة، بالقرب من مديرية البريقة بعدن.

وقال مصدر أمني بمصلحة خفر السواحل، إن دورية أمنية تابعة للمصلحة ضبطت "زعيمة" يقودها 5 يمنيين، وعلى متنها 144 إفريقياً، على بعد 13 كيلومتراً من ساحل مديرية البريقة متجهين إلى محافظة أبين.

وأشار المصدر، إلى أن الدورية كانت تؤدي مهامها المعتادة في تأمين ومراقبة السواحل قبل أن تلاحظهم وتقوم بإيقافهم وضبطهم.

وذكر المصدر أن الأمن البحري بالمصلحة قام بحجز الزعيمة وطاقمها للتحقيق معهم، لافتاً إلى أنه تم تسليم الأفارقة إلى إدارة أمن عدن بمحضر رسمي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.