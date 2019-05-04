شاهد.. مصرع 7 قيادات حوثية بعملية نوعية في البيضاء

لقي 7 من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم، الجمعة، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة في الجيش اليمني وضاح الدبيش، في بيان، إن طلائع من كتيبة (م. د) عمالقة وصلت إلى منطقة آل حميقان، ونفذت ضربة نوعية موجعة للميليشيا الحوثية، نتج عنها مصرع 7 من قيادات المليشيا.

وأوضح أنه تم استهداف وتدمير مزدوج لغرفة عمليات مركزية وسيارة مصفحة في مديرية الزاهر.

وأفاد الدبيش أن قيادات حوثية كانت تتواجد في المكان المستهدف، لافتاً إلى أنهم وصلوا قبل عملية الاستهداف بنصف ساعة، على متن سيارة بيضاء مصفحة كانت واقفة بجانب الغرفة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المستهدفة كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة والتحكم بالعمليات الحربية في محافظة البيضاء والمديريات المحاذية لمديرية الزاهر.

ولفت إلى أنه سبق عملية الاستهداف، عملية رصد واستطلاع، وتمكن خلالها أفراد وحدة الرصد من رصد وصول وتحديد هدف وصيد ثمين.

ونشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق عملية استهداف غرفة العمليات الحوثية.