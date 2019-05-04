فيديو.. الجيش اليمني يتقدم في معقل الحوثيين

حقق الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، تقدماً جديداً في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال اليمن، خلال معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش شنت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة، إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش قد حررتها في وقت سابق.

وأفاد بأن قوات الجيش تقدمت أكثر من 5 كيلومترات وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات الانقلابية في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.