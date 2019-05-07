اليمن.. تنفيذ عمليات استهداف دقيقة لميليشيا الحوثي

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء فيديوهات تظهر عمليات مراقبة واستهداف دقيقة لعناصر من المليشيا الحوثية ومعداتهم من مختلف الجبهات.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن أعداد قتلى الميلشيات بلغت 307 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات.

وكانت الجبهة الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن، شهدت معارك واشتباكات.

ولقي أكثر من 100 عنصر حوثي مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة، وأصيب عشرات آخرون، الاثنين، في معارك شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع.

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ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية المقدم عبده علي القاضي، قوله إن ما يقارب 110 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود، من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران، لقوا مصرعهم، فيما أصيب 60 آخرون، وتم تدمير 3 أطقم قتالية تابعة للميليشيات.

أما على الصعيد السياسي، فقد شهدت الساحة اليمنية عرقلة جديدة من قبل ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم. إذ كشفت مصادر "العربية" في صنعاء الثلاثاء عن شروط جديدة وضعها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أثناء لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفثس مساء الاثنين، للقبول بتنفيذ الخطة الأممية لإعادة انتشار الميليشيات في ميناءي الصليف ورأس عيسى فقط، مع بقاء السيطرة أمنياً وإدارياً للحوثيين.