اليمن.. مصرع 100 حوثي بينهم قيادات شمال الضالع

لقي أكثر من 100 عنصر حوثي مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة، وأصيب عشرات آخرون، الاثنين، في معارك شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية المقدم عبده علي القاضي، قوله إن ما يقارب 110 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود، من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران، لقوا مصرعهم، فيما أصيب 60 آخرون، وتم تدمير 3 أطقم قتالية تابعة للميليشيات.

وأوضح القاضي أن قتلى وجرحى الحوثيين سقطوا خلال عمليات تصدٍّ لعدة هجمات كانت الميليشيات الانقلابية تحاول تنفيذها في عدة قطاعات شمالي مديرية قعطبة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أجبرت العناصر الانقلابية المهاجمة على الفرار تحت وابل من نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتركز هجوم الميليشيات الحوثية على مناطق حمران السادة والقاز وقردح وتبة السنترال وريشان والمبياض والسبتا والمنتزه غربي نقيل الشيم بمريس وشمالي مديرية قعطبة.

ودكت مدفعية الجيش الوطني في مريس تعزيزات للميليشيات الحوثية، ودمرت ثلاثة أطقم ومدرعة "بي تي ار"، في قريتي حمر السادة والقفلة حيث قُتل من كانوا على متنها أثناء قدومهم إلى قرية قردح شمالي مديرية قعطبة.