صنعاء.. جبايات حوثية على "المواشي" تغلق محال بيع اللحوم

أغلقت محلات بيع اللحوم والمواشي في العاصمة اليمنية صنعاء أبوابها أمام زبائنها، على خلفية ضرائب جديدة فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على المواشي، في مداخل صنعاء.

وتشهد صنعاء إضراباً مفتوحاً لمحلات بيع اللحوم والمواشي، لليوم الثالث على التوالي، تلبية لدعوة نقابة "بائعي اللحوم والمواشي بالأمانة"، بسبب الجبايات والتعسفات التي تفرضها الميليشيا الحوثية عليهم.

وكانت نقابة (بائعي اللحوم) في صنعاء، أصدرت بياناً دعت فيه جميع محلات بيع اللحوم والمواشي للإضراب المفتوح حتى إشعار آخر.

وبحسب البيان، فإن الإضراب جاء نتيجة التعسف وابتزاز وفرض مبالغ باهظة على تجار المواشي وبائعي اللحوم من قبل إدارة المسالخ بأمانة العاصمة”.

وأكد بائعو اللحوم أنهم لجأوا للإضراب بعد زيادة التعسفات بحقهم واستمرار ميليشيا الحوثي في جباية مبالغ طائلة تتراوح بين 4 – 8 آلاف ريال يمني عن كل رأس من المواشي، إضافة للمبالغ التي تفرضها وبطريقة غير قانونية من جبايات وإتاوات تحت مسميات مختلفة.

وتشهد صنعاء ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والملابس مع دخول شهر رمضان المبارك، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ومصادرة مرتبات الموظفين للعام الثالث على التوالي.